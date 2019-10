Suspeito de saquear empresas, lotéricas e bancos é preso em Paragominas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta (10), homem suspeito de praticar crimes de furto qualificado em um imóvel comercial de Belém. Ele junto com outros compassas saquearam objetos que somados totalizavam cerca R$ 200 mil em 2018. “Alan Freemont”, como é conhecido, foi localizado em Paragominas, sudeste do Pará.

