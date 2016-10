Suspeito de sequestro de adolescente é ouvido pela polícia.

A adolescente Alessandra Ramos, que foi encontrada na noite do último sábado (15), no Maranhão, após ser considerada desaparecida desde o dia 23 de setembro, e o homem que estava em sua companhia, Evaldo Costa, prestam depoimento na manhã desta segunda-feira (17), na Delegacia Geral de Polícia Civil, em Belém. Evaldo foi trazido para Belém na noite do último domingo (16).

A polícia ainda vai avaliar em que crime ele pode ser enquadrado. O suspeito já estava com prisão preventiva decretada, que é válida por cinco dias.

Segundo informou a Polícia Civil, a DATA (Delegacia de Atendimento ao Adolescente) investiga o caso desde o dia do desaparecimento da jovem, que sumiu logo após participar de uma programação esportiva de sua escola, realizada em um clube na Rodovia Mário Covas. Desde então a polícia vinha obtendo informações sobre a movimentação de Alessandra e Evaldo fora do Estado.

Diante do que foi apurado, a delegada Adriana Magno deve avaliar o enquadramento do suspeito, se por indução a fuga, ameaça, mas inicialmente não acredita em sequestro, por não haver indícios de violência. Segundo a polícia, isso deve ser definido somente depois do depoimento do suspeito, que deve ocorrer na manhã de hoje e o da jovem, que será realizado em seguida, ambos na Delegacia Geral de Polícia Civil, em Belém.

