Suspeito de ser chefe de grupo criminoso no PA é preso em SC

Suspeitos de crimes no Pará é preso em Santa Catarina — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Prisão ocorreu em Timbó nesta terça-feira. Segundo Polícia Civil, ele teria ordenado ataques contra agentes e instituições de segurança no Pará.

Um homem apontado pela polícia como sendo chefe de um grupo criminosos no Pará foi preso nesta terça-feira (22) em Santa Catarina em uma operação conjunta de policiais civis catarinense e paraenses. Ele estava escondido em apartamento em Timbó, cidade no Vale do Itajaí.

A idade e identidade do suspeito não foram divulgadas. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de ordenar ataques contra agentes e instituições de segurança pública no Pará e tem mandados de prisão em aberto por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídios.

“Esse alvo era de alta periculosidade, estava homiziado na cidade de Timbó, após ter se escondido também numa comunidade do Rio de Janeiro. Ele é chefe de uma organização criminosa no Pará, é o segundo homem no comando lá”, disse o delegado John Vieira, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) de Santa Catarina.

Por G1 SC

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...