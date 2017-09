Suspeito de ser mandante da morte de empresária se apresenta à polícia em Paragominas

Crime foi em julho de 2017. Vítima saía do supermercado quando foi surpreendida e alvejada por dois homens que estavam em uma moto.

Um empresário suspeito de ser um dos mandantes da morte da empresária Maria Augusta da Silva, de 62 anos, em Paragominas, no sudeste do Pará, se apresentou à polícia na segunda-feira (18). Ele conseguiu um habeas-corpus e vai responder o processo em liberdade.

O crime aconteceu no dia 16 de julho de 2017. Maria Augusta saía de um supermercado no centro da cidade quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram disparos contra a vítima. Maria Augusta chegou a ser socorrida, mas morreu 23 dias depois, no hospital.

De acordo com a polícia, os executores do crime foram presos em Aparecida de Goiânia. No momento da prisão eles confessaram o crime e disseram que receberiam R$ 40 mil para matar a empresária.

Um ex-cabo da Polícia Militar e ex-vereador de Paragominas também foi preso. Charles Sarmento Lira foi apontado como um dos mandantes do crime.

Ele seria o quarto suspeito de participação no crime e estava foragido. Charles também seria mentor e mandante do crime.

De acordo com a polícia, a motivação do assassinato está ligada à coleta de lixo seletiva do município, já que o suspeito que se apresentou à polícia queria administrar o lixão e chegou a abrir uma empresa no ramo.

O advogado de Charles Sarmento disse que o cliente não teria motivos para mandar matar a idosa. “A alegação que ele está falando é que ele é inocente, que não tinha nenhum motivo para mandar fazer isso com a dona Augusta. Eles tinham uma relação desde 2009, que começou com uma relação profissional e depois virou amizade, de um frequentar a casa do outro”, afirmou o advogado Marco Pina.

