Suspeito de tentar matar médico durante assalto em Lucas do Rio Verde é preso no Pará

O mandado de prisão contra o suspeito foi cumprido na cidade de Ulianópolis, no Pará, esta manhã. Ele teria desferido golpes de faca em um médico de 27 anos durante um assalto em uma residência, no bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde. O crime ocorreu em julho do ano passado.

O delegado Rafael Scatolon (foto) afirmou que este suspeito estava morando em um sítio, localizado na zona rural da cidade paraense. Ele teria fugido para este local após o crime cometido. A Polícia Civil de Lucas tomou conhecimento do paradeiro dele e solicitou apoio da polícia da cidade paraense. Esta manhã, o mandado foi cumprido.

Ainda segundo o delegado, três suspeitos invadiram a casa do médico para praticar o assalto. O homem que foi preso hoje supostamente seria o acusado de desferir as facadas. Ainda estão envolvidos um adolescente, já identificado mas ainda não capturado, e uma terceira pessoa ainda não identificada.

Scatolon disse que após os procedimentos necessários, o suspeito será recambiado para Lucas do Rio Verde. Ele responderá pelo crime de tentativa de latrocínio.

