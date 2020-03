Suspeito de tentativa de assalto morre e outro é preso em ação da Polícia Militar em Altamira

Polícia chegou aos dois após uma mulher comunicar uma tentativa de assalto(Foto:Reprodução)

Um homem foi preso e outro morreu em uma ação da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (03) em Altamira, município-polo da região do Xingu paraense. Manoel da Silva Fontenele Junior, conhecido também pelo apelido “Facão”, foi morto ao ter reagido a uma abordagem do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Já Fernando das Chagas de Souza foi detido e levado à delegacia de Polícia Civil.

O caso foi por volta das 23h, quando uma guarnição abordou os dois suspeitos no bairro Mutirão. Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) chegaram ao local após uma mulher abordar os agentes para comunicar que havia acabado de sofrer uma tentativa de assalto. Ela fez uma descrição dos dois homens que a abordaram e indicou o caminho que eles haviam tomado. Com essas informações, os policiais de moto começaram as buscas.

Os dois suspeitos foram localizados alguns metros na frente. Os policiais afirmam que eles não atenderam às várias ordens de parada e continuaram fugindo em alta velocidade, até serem interceptados na avenida Bom Jesus. Nesse momento, os PMs afirmam que Manoel sacou uma arma de fogo e disparou e, para impedir que ele acertasse os policiais, eles alegam que tiveram que revidar;

Após ferirem Manoel, os PMs levaram o homem baleado ao Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), onde ele morreu em razão dos ferimentos. Fernando foi detido e apresentado na delegacia, junto com um revólver calibre 22, apreendida com os suspeitos.

Por: Jornal Folha do Progresso com AMAZÔNIA ORM

