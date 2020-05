Suspeito de tráfico de drogas e foragido da cadeia são presos em Santana do Araguaia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante as investigações, foi constatado ainda que o suspeito agia juntamente com um foragido da cadeia municipal. O foragido também foi recapturado durante a ação policial.

Um homem suspeito de tráfico de drogas e foragido da cadeia foram presos nesta segunda-feira (4), em Santana do Araguaia, sudeste do Pará.

