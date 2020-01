Suspeito de tráfico de drogas é morto com tiros de fuzil no ‘Caveirão’, em Castanhal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Somente mais tarde ele foi identificado como Maycon, pois até o momento da entrada no hospital, o suspeito permanecia sem identificação. Ele também já tinha sido detido no ano passado, por assalto à mão armada. O caso foi registrado como morte por intervenção Polícia na Polícia Civil do município.

Ferido pelas armas de grosso calibre, o Maycon foi levado pelos policiais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, onde faleceu. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 22 e três embrulhos pequenos com maconha.

No final da manhã desta quinta-feira, uma outra ação da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (3ª CIME), da Polícia Militar de Castanhal terminou com a morte de Maycon Brendo Gomes da Silva, de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas. O rapaz foi morto após, segundo o grupo tático da PM, ter reagido a uma abordagem e atirado na direção da guarnição.

