Suspeito de tráfico morre após engolir mais de 100 pedras de crack

Segundo a polícia de Tatuí, homem de 36 anos chegou a passar por procedimento cirúrgico, mas não resistiu.

Um homem de 36 anos morreu nesta sexta-feira (20) após engolir mais de 100 pedras de crack durante uma abordagem policial, em Tatuí (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, Rogério de Jesus Medeiros, foi flagrado com as drogas no último sábado (14) no bairro Nova Tatuí. Ao perceber a polícia, ele engoliu as pedras e tentou fugir, mas passou mal e pediu socorro.

Na abordagem, os policiais perceberam que ele estava engasgado com os entorpecentes, fizeram os primeiros socorros e o encaminharam ao pronto-socorro da cidade.

No hospital, os médicos retiraram 100 porções da droga que estava entalada na sua garganta e outras quatro que já estavam no seu organismo.

Ainda segundo a polícia, com a suspeita de ter mais drogas no estômago, Rogério, que já tinha passagens pela polícia, permaneceu internado sob escolta policial.

Porém, devido aos ferimentos causados pela ingestão do entorpecente, ele não resistiu e morreu durante a madrugada desta sexta-feira. O caso foi registrado na delegacia como morte acidental.

