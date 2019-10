Suspeito de violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma é autuado em São Félix do Xingu

Suspeito de cometer violência doméstica é autuado por porte ilegal de arma —(Foto: Polícia Civil do Pará)

A denúncia partiu da esposa do suspeito. Uma arma foi apreendida com o homem.

Um homem suspeito de cometer crimes de violência doméstica, ameaças e posse irregular de arma de fogo, foi autuado na segunda-feira (7), em São Félix do Xingu, no sudeste do estado. A denúncia partiu da esposa do suspeito, após o mesmo tê-la ameaçado de morte.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe policial se direcionou até a casa do suspeito após a denúncia, onde foi encontrada uma arma de foto Cartucheira calibre 12 com dez munições intactas. O suspeito foi encaminhado à delegacia do município para os devidos procedimentos legais.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...