Suspeito é preso após agredir namorada e tentar esfaquear sogra em Bannach, no PA

Delegacia de Polícia Civil de Bannach, no Pará — Foto: Polícia Civil do Pará

Homem já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça no contexto doméstico e familiar.

Homem suspeito de agredir e ameaçar namorada e a sogra foi preso preventivamente nesta terça-feira (3), no município de Bannach, sudeste do Pará. O suspeito já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça no contexto doméstico e familiar.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado após a vítima comparecer na delegacia denunciando uma agressão. No relato, a vítima contou que estava em um bar na companhia de sua tia e mãe quando no suspeito apareceu no local e a agrediu com tapas no rosto. Além disso, o suspeito tentou esfaquear a sogra com uma faca de mesa.

O mandado de prisão preventiva foi emitido pela comarca do município de Rio Maria, no sul do Pará. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bannach, onde responderá pelos devidos procedimentos legais.

Por G1 PA — Belém

