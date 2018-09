Suspeito por morte de policial morre ao reagir à prisão em São João de Pirabas

O investigador Wanglay Wallax Lima de Queiroz foi morto a tiros e teve a arma roubada em junho, em Anandineua

(Foto: Polícia Civil) – Nesta sexta-feira (14), Igor Bruno Batista Martins, de 20 anos, morreu em confronto com a polícia em São João de Pirabas, região do Salgado paraense. Policiais civis da Força Tarefa de enfrentamento à Homicídios e Trafico de Entorpecentes, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da delegacia local foram até a casa onde o homem estava para prendê-lo. Porém, após abordado, ele teria reagido à ação policial e foi ferido em uma troca de tiros.

Era por volta de 6h, nas primeiras horas da manhã, quando os policiais foram tentar capturar o suspeito. Bruno chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal, mas morreu no hospital.

Igor Bruno, também chamado de “Loirinho”, era suspeito de ser um dos autores no homicídio do investigador de polícia civil Wanglay Wallax Lima de Queiroz, de 34 anos, morto no dia 13 de junho, em Ananindeua. O policial estava de motocicleta quando foi cercado por pelo menos cinco criminosos, que roubaram sua arma e a carteira do policial. No mesmo dia, um adulto foi preso e um adolescente, apreendido. Adenilson Cristiano Rodrigues da Silva, 19, outro suspeito de envolvimento no crime, foi baleado e morto durante troca de tiros com a polícia.

No dia 27 de junho, outro adolescente, de 15 anos, também foi apreendido, suspeito de participar do crime. Wangley Queiroz era investigador da Polícia no município de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó.

As investigações prosseguem por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), com objetivo de identificar os demais envolvidos no crime.

