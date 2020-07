Suspeitos de assaltar Garimpo Aguá Branca são presos em Itaituba-um morreu em confronto com PM

Bandidos sendo presos pela Polícia – Foto de Caio Ferreira (TV Record-Itaituba)

Quadrilha rouba ouro e um dos meliantes morre em confronto com a PM, em Itaituba

Três homens e duas mulheres foram levados para a Seccional de Polícia Civil

Fotografo: Caio Ferreira – TV Record (Itaituba)

Segundo a PM, elementos fazem parte de uma quadrilha do Amapá e Oiapoque

O assalto aconteceu por volta das 22 horas de domingo, 19/07/2020, no município de Itaituba, no Pará, onde os bandidos que estavam em uma moto e armados, conseguiram subtrair da vítima cerca de 1kg300g em ouro. E, na segunda-feira, 20/07/2020, parte do ouro que fora roubado estava sendo oferecido em algumas compras de ouro da cidade, foi quanto, os policiais militares foram acionados, e passaram a monitorar a situação.

Em pouco tempo conseguiram prender a pessoa que estava oferecendo o ouro, que, após uma conversa com os militares o mesmo revelou o paradeiro dos elementos que teriam cometido o assalto na noite anterior.

De posse das informações, policiais militares do Reservado e do Grupo Tático Operacional, sob o comando do Tenente Márcio Alves do 15ªBPM, realizaram uma incursão em uma casa, localizada no Bairro Vitória Régia, onde estavam os elementos que são considerados de alta periculosidade e suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de assaltantes. Segundo a Polícia, um deles reagiu a abordagem policial, partindo para cima de um militar, quando o mesmo foi neutralizado, e, em ato contínuo os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, o elemento que ainda não teve sua identidade revelada estava sem vida.

Dentro da casa foi encontrado 10 mil reais, uma parte do ouro roubado, uma moto Titan Fan de cor azul, placa QEP-1209, utilizada no assalto, três coletes balísticos, sendo um deles da PM-PÁ, duas armas, uma pistola e um revólver calibre 38, e 05 celulares.

Uma equipe da Policia Civil esteve no local, em seguida o IML foi acionado para fazer a remoção do corpo. No final da operação 05 pessoas foram apresentadas na 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, sendo três homens e duas mulheres. Um homem que faz parte da quadrilha conseguiu fugir momentaneamente.

Ainda segundo o Tenente Márcio Alves, os elementos fazem parte de uma quadrilha do Amapá e Oiapoque. Eles também são suspeitos de terem realizado um assalto em uma mineradora, localizada no Garimpo Água Branca. As informações foram repassadas à imprensa pelo Tenente Márcio Alves, da Polícia Militar de Itaituba.

