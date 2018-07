Suspeitos de assaltos e furtos em caixas de banco no oeste do Pará são presos em Santarém

Quadrilha é suspeita da tentativa de furto em agência do Banco de Juruti, no domingo (08), e em outras cidades da região. (Foto:Reprodução G1)

Quatro homens foram presos em Santarém, oeste do Pará, nesta quarta-feira (11), por suspeita de terem realizado assaltos em caixas de bancos na região. Os suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar por volta das 18h30h, na Seccional da Polícia Civil para serem encaminhados à penitenciária.

Durante a noite de terça-feira (10) e todo o dia de quarta (11) foram feitas investigações e verificado que eles também são suspeitos de realizarem crimes em outras cidades.

O chefe de Operações da Polícia Civil, Hélio Rego, informou que havia um mandado de prisão da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso contra os suspeitos. “Os suspeitos são oriundos do estado de Mato Grosso, cidade de Cuiabá. Tem mandado de prisão em aberto para eles e nós estamos fazendo o cumprimento dos mandados”, disse.

Eles são suspeitos de tentativa de furto na agência do Banco do Brasil, realizada neste domingo (8), em Juruti, oeste do Pará, que deixou uma série de estragos dentro do prédio, inviabilizando o atendimento aos clientes. “Através das imagens, analisamos que foram eles que executaram esse crime”, contou o investigador Hélio Rego.

Ainda segundo o investigador, dois deles não tinham documentação e não queriam revelar seu endereço em Santarém, mas as investigações continuaram. Hélio contou que os homens também são suspeitos de realizarem assaltos em Monte Dourado, norte do estado do Pará.

Os suspeitos têm entre 21 e 27 anos de idade.

Por G1 Santarém

