Suspeitos de assassinatos de três pessoas encontradas em Placas são presos em Altamira

Dois dos três homens presos eram foragidos do sistema penal — Foto: Divulgação/Polícia de Altamira

Ao tentarem fugir, os homens invadiram uma residência e fizeram os moradores de reféns. Após negociação, os suspeitos se entregaram.

A Polícias Civil e Militar de Altamira, no sudoeste do Pará, prenderam no domingo (7), três homens suspeitos de envolvimento nas mortes de três pessoas que foram encontradas no município de Placas, no oeste do Pará, no dia 3 de outubro.

Após denúncia, as guarnições se deslocaram até uma casa no bairro Sudam II, em Altamira, onde os suspeitos estariam escondidos. Quando a polícia se aproximou, os homens tentaram fugir. Dois deles invadiram uma residência e fizeram os moradores de reféns.

Após negociação com a presença de uma advogada, solicitada pelos suspeitos, Jorge Idelbrando Arnaldo, Agnaldo Soares de Brito e Bruno Lima Feitosa, todos de 28 anos de idade, se entregaram e foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil.

Jorge e Agnaldo eram foragidos do sistema penal. Em posse deles, foi apreendida uma arma de fogo calibre 9mm.

