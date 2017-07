Suspeitos de furtar fazendas no Pará podem ser de rede criminosa do Amapá, diz polícia

Polícia Civil acredita que dupla furtava objetos e gado sob encomenda de empresários em Macapá. Operação foi deflagrada na quinta-feira (6).

Após quase dois meses de investigação, um homem foi conduzido coercitivamente, na quinta-feira (6), para a 2ª Delegacia de Polícia de Santana, suspeito de furtar eletrônicos e gados de fazendas localizadas no interior do Pará e vender os produtos no Amapá.

De acordo com a polícia, a dupla se deslocava em embarcações até as fazendas da comunidade ribeirinha Seriaca, localizada no município Chaves, interior do Pará. Os homens invadiam as propriedades e levavam diversos objetos de valores.

“Nessa área do Pará tem muitas fazendas. Então eles furtam as propriedades privadas, levam tudo que tem de valor, trazem para o Amapá e comercializam em Macapá e Santana. É uma quantidade significativa de objetos apreendidos e que serão periciados”, destacou a delegada Luiza Maia, titular da 2ª DP.

A Polícia Civil acredita que o suspeito e um comparsa, que conseguiu fugir durante a abordagem policial, fazem parte de uma rede criminosa do estado especializada nesse tipo de crime e que agiam sob encomenda de empresários. Os dois foram encontrados em casas diferentes no bairro Cidade Nova, Zona Leste de Macapá.

Vários objetos furtados foram encontrados na casa do suspeito que conseguiu fugir, entre eles, televisão, freezers, três geradores de energia, caixas amplificadas, fios elétricos e bombas d’água.

A delegada acredita que alguns dos materiais teriam sido encomendados por terceiros em Macapá, que também podem ser indiciados por receptação. Parte dos produtos furtados estava sendo comercializada na baixada do Ambrósio, em Santana, e no bairro Cidade Nova, na capital amapaense.

“As investigações vão continuar porque entendo que isso pode ser uma rede criminosa, no qual alguns dos furtos sejam encomendados. Revendedores ou atravessadores podem estar ligados a esse esquema, assim como empresários do segmento de frigoríficos e estabelecimentos, que precisem de equipamentos, como freezers ou produtos como o gado”, informou a delegada.

O suspeito identificado pela polícia pode ser indiciado por furto e o comparsa deve ter a prisão preventiva decretada na segunda-feira (10), caso não se apresente até o fim de semana.

Fonte: G1 PA.

