Suspeitos de integrar quadrilha especializada em furto de gados são presos no Marajó

Nove suspeitos foram presos nos municípios de Afuá e Chaves.

Nove pessoas suspeitas de envolvimento em furto de gados foram detidas nos municípios de Afuá e Chaves, na ilha do Marajó, no Pará, durante operação “Alfeu”, das polícias Civil e Militar. O balanço do primeiro dia da ação foi divulgado nesta quinta-feira (27).

Segundo o delegado Geraldo Pimenta Neto, titular da Superintendência da Região de Breves, a operação foi resultado de investigação para apurar informações sobre a atuação dos criminosos e comprovar a prática criminosa na região.

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados judiciais, dos quais, oito mandados de busca e apreensão e outros nove de prisões temporária e preventiva. Os mandados judiciais foram solicitados à Justiça pelo delegado André Amorim, titular da Delegacia de Chaves.

A Polícia Civil do Amapá esteve presente com policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), sob comando do delegado Celso Pacheco. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram presos Adielson Gomes Pereira; Renilson dos Santos Ribeiro; Orlando da Silva Abreu; José de Oliveira da Costa Filho; Francinei Carvalho; Marinaldo Pacheco da Silva; Aldrin da Costa Amanajás; Adalton da Costa Amanajás e Celso Ramos Borges, que é acusado de praticar assaltos contra embarcações.

Ao longo da ação policial, mais duas pessoas foram presas em flagrante: João de Souza Monte e Ediana dos Santos Mesquita.

O delegado Geraldo Neto explica que ainda restam serem cumpridos mais 11 mandados, dos quais quatro de busca e apreensão e outros sete de prisão.

Armas apreendidas

Além disso, foram apreendidas duas pistolas calibre 6.35mm, uma escopeta de fabricação caseira; três cartuchos de espingarda calibre 12, um frasco de pólvora branca, várias munições de diversos calibres, 15 telefones celulares, dois tablets e diversos documentos.

Outras seis pessoas não foram localizadas e estão foragidas. A equipe policial tem expectativa de identificar outras pessoas envolvidas no crime ao longo das próximas fases de operação Alfeu.

