Suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubo a bancos são presos no Pará

Dupla foi presa quando desembarcou em Belém. Outros integrantes da quadrilha, incluindo o líder, foram presos no Espírito Santo.

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha interestadual especializada em roubo a bancos foram presos quando desembarcavam no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, em Belém, na noite de terça-feira (30).

A quadrilha é investigada por ataques a caixas eletrônicos e agências dos Correios em todo o país. Integrantes da quadrilha, incluindo o líder, também foram presos nesta quarta (31) no Espírito Santo, onde a organização é suspeita de atuar no arrombamento de quatro caixas eletrônicos só em 2017.

No Pará, foram detidos Paulo Cesar Pires, de 30 anos e o paraense Carlos Alberto Cunha de Oliveira, de 34 anos, que estava foragido do sistema penal, segundo a polícia. A dupla foi presa quando desembarcou em Belém, vinda de Salvador, na Bahia.

A Polícia Civil do Pará investiga a atuação do grupo no arrombamento de quatro caixas eletrônicos em estabelecimentos como supermercados e farmácias no Estado, em Belém e Castanhal.

“Esta quadrilha é especializada nesse tipo de crime. São oriundos, a maioria deles, do estado de Santa Catarina, do município de Joiville. Com a prisão desses dois, pelo menos quatro membros já foram presos”, afirma Evandro Moreira, diretor da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Nas malas trazidas pela dupla, foram encontradas várias ferramentas que seriam usadas nos arrombamentos, como mangueiras, chaves de fenda, pés de cabra e alicates.

Segundo a Polícia Civil, as investigações se concentram agora em tentar localizar outros integrantes da quadrilha, que estariam escondidos no Pará.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...