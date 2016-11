Suspeitos de tentar matar PM são absolvidos

Promotoria aconselhou jurados a votarem por seu livre convencimento

Os jurados do 1º Tribunal do Júri de Belém, sob a presidência do juiz Edmar Pereira, por maioria dos votos, absolveram nesta quinta-feira, 10, Marcelo da Silva Matos, 23 anos; Gilvan de Souza Pereira, também de 23 anos; e Wenderson de Lima Monteiro, 28 anos, da acusação de tentativa de homicídio qualificado praticado contra o sargento da Polícia Militar, Mário Gomes Ferreira, 44 anos.

A defesa dos acusados, promovida pelos defensores públicos Alex Noronha e Rafael Sarges, e Paulo Bonna, sustentou a negativa de autoria.

A promotora Rosana Cordovil não sustentou a acusação em relação aos réus Gilvan Pereira e Wenderson Monteiro, pois eles não foram reconhecidos pela vítima e sua namorada. Em relação a Marcelo da Silva Matos, reconhecido pela vítima, a promotora considerou o fato do acusado ter contraído tuberculose, e estar em estado avançado da doença, e aconselhou os jurados a votarem por seu livre convencimento.

O PM e sua namorada Maria da Glória Valdez, compareceram ao júri para relatar os detalhes do assalto, e em seguida a tentativa de homicídio contra o militar. Ambos reconheceram apenas Marcelo Matos, que foi o primeiro a apontar a arma para o sargento.

Nos interrogatórios prestados, Marcelo Matos negou a autoria do crime e os outros dois suspeitos optaram por permanecerem calados.

O crime ocorreu por volta das 21h, do dia 26/10/2012 o sargento da Policia Militar, Mario Ferreira e sua namorada saíam de um apartamento num Conjunto Residencial, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, em Belém. O casal foi abordado por quatro indivíduos que lhes deram voz de assalto e roubaram relógio, aparelho celular.

Ao abrirem a carteira porta cédulas do PM reconheceram se tratar de policial pelo brasão das armas. Um quarto assaltante, identificado posteriormente como Frank Ronald Botelho, gritou para que os comparsas atirassem no policial, no que foi atendido por Marcelo Matos.

Para se defender, o sargento se jogou no chão e rolou para baixo de um caminhão que estava estacionado, mas, acabou sendo atingido por quatro disparos, dois deles no abdômen. O sargento Mario Ferreira passou por cirurgia e permaneceu por mais de um mês no hospital.

Réu é absolvido por legítima defesa própria

Na sessão de júri realizada na última quarta-feira, 09, foi julgado e absolvido por legítima defesa própria, Francisco Jean Gonçalves Ramos, acusado de homicídio praticado contra Paulo André Moraes da Silva.

A promotora Rosana Cordovil considerou o instituto “in dúbio pro reo”, que significa que, no caso de dúvida, deve-se decidir em favor do réu. A defesa, promovida pelo defensor público Rafael Sarges requereu a absolvição por legítima defesa.

No interrogatório prestado na fase de instrução do processo, Francisco Ramos alegou que por volta das 19h, do dia 28/10/2010, na rodovia Antônio Chermont, em Belém, foi cobrar de Paulo da Silva a bicicleta que lhe emprestou.

Segundo o acusado, a vítima estaria armada, e informou ter vendido a bicicleta e gastado o dinheiro, o que deu início a uma briga entre ambos. Paulo da Silva teria apontado a arma de fogo que portava contra Francisco Ramos, que conseguiu lhe desarmar e efetuar o disparo que lhe causou a morte.

