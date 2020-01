Suspeitos de tráfico internacional em Belém recebem alta após expelirem 5 kg de cocaína que seriam levados para França

Exames apontam drogas dentro de corpo de suspeitos de tráfico internacional de drogas em Belém. — Foto: Reprodução / Assessoria Polícia Federal

Homens foram interceptados no Aeroporto de Belém quando estavam a caminho da Guiana Francesa. Segundo a PF, cada suspeito ingeriu entre 50 e 100 cápsulas de cocaína.

Os quatro homens presos em Belém suspeitos de traficarem droga dentro do corpo foram liberados do hospital nesta quinta-feira (23) após expelirem as cápsulas de entorpecentes que seriam contrabandeadas. Os suspeitos partiam de São Paulo com destino a Caiena, capital da Guiana Francesa, quando foram interceptados pela Polícia Federal (PF). De acordo com a PF, foram expelidos cerca de 5kg de cocaína.

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos foram abordados por volta das 13h do domingo (19) no Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans. Entre os presos estão dois brasileiros e dois venezuelanos. Um deles estava com drogas nas meias.

Para realizar o transporte da droga, cada um dos homens presos ingeriu entre 50 e 100 cápsulas de cocaína, de acordo com a PF. Os suspeitos já passaram por audiência de custódia e estão no Centro de Triagem, que fica no bairro da Marambaia, em Belém. Eles aguardam a decisão judicial em relação ao pedido prisão preventiva com base no crime de tráfico internacional de drogas.

Os policiais federais também apreenderam celulares e aguardam ordem judicial para analisar o conteúdo dos aparelhos. A PF disse que investiga a participação de um dos presos em uma organização criminosa.

A Infraero informou, por telefone, que não vai se manifestar sobre o caso, que é competência da Polícia Federal.

