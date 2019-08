Suspeitos levam a mão de homem assassinado a facadas em Viseu

A vítima estaria conversando quando os dois suspeitos chegaram gritando “ele é jack” e começaram a desferir contra ele golpes de terçado. Os dois fugiram do local do crime com a mão direita da vítima.

Um homem foi morto a golpes de terçado no domingo (18), em Viseu, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, ele teria sido abordada por dois suspeitos e um deles seria adolescente. A vítima foi identificada como Adriano dos Reis Oliveira.

Segundo as primeiras informações, a vítima estaria encostada em uma árvore conversando quando os dois suspeitos chegaram gritando “ele é jack” e começaram a desferir contra ele golpes de terçado. Adriano chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois fugiram do local do crime com a mão direita da vítima. A Polícia faz buscas pelos suspeitos na região.

