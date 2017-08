Suspeitos são presos com moto de sargento assassinado

Dois suspeitos identificados como Josemar da Silva Rodrigues, 20 anos, e Alessandro dos Santos, 20 anos, foram detidos enquanto transitavam em uma moto sem placa no bairro do Sideral, em Belém.

A moto pertencia ao sargento Carlos Alberto Araújo Pantoja, 53 anos, encontrado morto na tarde desta segunda-feira (28) em uma vila chamada Areia Branca, próxima ao centro da cidade de Santa Izabel. O sargento estava desaparecido desde a madrugada do último domingo (27), quando saiu da casa de sua companheira, no bairro do Satélite, em Belém, dizendo que iria buscar seu filho no distrito de Icoaraci.

Ao serem abordados por policiais, eles tentaram fugir e houve perseguição. Depois de alcançar a dupla, pelo chassi do veículo, a PM observou que se tratava da moto pertencente ao sargento assassinado. Além da moto, a dupla possuía cinco ‘limõezinhos’ de maconha. Eles foram levados para a Seccional da Marambaia para os procedimentos cabíveis.

Em depoimento, Alessandro afirmou que achou a moto que pertencia ao PM em um terreno baldio na Cabanagem. Ele foi autuado em flagrante por crime de receptação de veículo roubado. A moto está apreendida para passar por perícia. Já Josemar foi ouvido como testemunha no flagrante e depois liberado.

O caso

Seu corpo foi encontrado próximo a um ramal entre Americano e Santa Izabel, com marcas de pauladas nas regiões do crãnio e no tronco. Foram roubados do policial sua pistola .40, um aparelho celular e cerca de R$ 100.

Segundo familiares, o sargento já havia sofrido duas tentativas de atentados em outras ocasiões. As suspeitas dos parentes é de que Carlos Alberto tenha sofrido uma ‘casinha’ organizada por uma mulher – de identidade não revelada – que o vinha ameaçando de morte constantemente.

(DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...