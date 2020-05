Suspenso atendimento do Incra em Santarém para combater a Covid-19

A Superintendência Regional do Incra no Oeste do Pará comunica ao público que, em caráter excepcional e temporário, estão suspensas as atividades e o atendimento presencial na sede da autarquia na cidade de Santarém (PA), como forma de contribuir com o isolamento social para o enfrentamento e a contenção do avanço da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

A decisão é em atendimento às medidas estabelecidas no decreto n° 729, de 5 de maio 2020, no qual o Governo do Estado do Pará incluiu a cidade de Santarém em estado de lockdown, permanecendo em funcionamento apenas as atividades consideradas essenciais, durante o período compreendido entre os dias 19 e 24 de maio 2020.

Durante o período de suspensão, o Incra no Oeste do Pará mantém os seguintes canais de atendimento:

E-mails institucionais para protocolar documentos e manifestações: gabinetesr30@sta.incra.gov.br ;

Serviços: acessar a página da Sala da Cidadania digital em http://saladacidadania. incra.gov.br/ ;

Consultar processo: usar a opção Consulta Processual do Sistema Eletrônico de Informações do Incra;

Denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e pedidos de acesso à informação: registrar a manifestação em https://sistema.ouvidorias. gov.br/.

Assessoria de Comunicação Social do Incra

imprensa@incra.gov.br

