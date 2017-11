Sylvester Stallone é acusado de abusar sexualmente de fã de 16 anos, diz jornal

De acordo com o jornal, ela disse à polícia na época que decidiu não denunciar o caso pois se sentia amedrontada e humilhada. Por: G1 “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Segundo a fã, Michael De Luca entrou no quarto, e a forçou junto com Stallone a fazer sexo oral nele.

A adolescente disse à polícia que o ator deu a chave do seu quarto de hotel em Las Vegas. Ela foi ao quarto e fez sexo com ele. Mas ela não sabia que o guarda-costas estava escondido no banheiro.

O caso aconteceu em 1986, durante a produção do filme “Falcão – O campeão dos campeões”, lançado no ano seguinte. Stallone, hoje aos 71, tinha 40 anos. O “Daily Mail” publicou reproduções de um registro policial da época.

Sylvester Stallone foi acusado de abusar sexualmente de uma fã de 16 anos, disse o tabloide inglês “The Daily Mail”. Em reportagem publicada nesta quinta-feira (16), o jornal diz que ele forçou a adolescente a fazer sexo com ele e com seu guarda-costas, Michael De Luca, nos anos 80.

