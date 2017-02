Tabelas, recuos e gol “sem querer”: repertório de escanteios do São Paulo

Rogério Ceni inova com jogadas ensaiadas, e time tem apenas uma cobrança mais convencional em oito escanteios. Técnico admite estudo e sorte no gol de Gilberto

A vitória por 5 a 2 sobre a Ponte Preta mostrou novidades nos escanteios ofensivos do São Paulo. Teve cobrança para trás, quase na intermediária, em direção à entrada da área, tabelas, triangulações e até um gol marcado no improviso, no cruzamento de Luiz Araújo para Gilberto (veja todas as cobranças no vídeo acima).

As jogadas ensaiadas são treinadas em atividades fechadas no CT da Barra Funda. A imprensa não tem acesso a trabalhos táticos e de bolas paradas, mas, aos poucos, eles se revelam nas partidas. No último domingo, o Tricolor teve oito escanteios a favor, seis no primeiro tempo e dois no segundo. A única cobrança convencional foi a de Shaylon, já nos instantes finais.

São Paulo bateu oito escanteios contra a Ponte Preta. Só dois foram direto do cobrador para dentro da área. Um deles terminou em gol de Gilberto, no segundo tempo

– É uma das coisas que mais me seduzem, a bola parada. Eu gosto muito de trabalhar, estudar, me dedico bastante, é uma pena não ter tempo. Precisaria de no mínimo quatro dias para crescer com treinamentos, fizemos isso na pré-temporada, agora olhamos e corrigimos com vídeos – afirmou o técnico Rogério Ceni.

As jogadas mais rebuscadas ainda não tiveram êxito total. No primeiro tempo, Cueva lançou na meia-lua e Luiz Araújo cabeceou para o meio, deixando o lateral-direito Bruno com água na boca atrás para chutar de primeira. A defesa afastou. Na etapa final, Araújo é que achou Thiago Mendes na entrada da área, mas o volante não conseguiu dominar. Domínio de bola também foi o problema de Bruno, que acabou atrasando a jogada.

Além do gol, outras duas chances foram criadas em cobranças de escanteios. Gilberto cabeceou para fora, e pouco depois Rodrigo Caio finalizou e Nino Paraíba afastou em cima da linha.

Nesta terça-feira, em treino fechado à imprensa, Rogério Ceni poderá ensaiar novas jogadas para o clássico de quarta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...