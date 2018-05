Taffarel diz que Alisson é o titular e rebate cobranças por Vanderlei

Ex-goleiro também rebateu pedidos por Fábio.

Titular da seleção em três Copas, Taffarel disse nesta terça (22) que o goleiro Alisson está entre os melhores do mundo na posição.

Em entrevista coletiva na Granja Comary, o atual preparador de goleiros garantiu que o jogador da Roma começa os treinamentos como titular e afirmou que a “definição final é sempre do Tite”.

“Quando foi feita a convocação, Tite sempre declarou que havia uma quantidade certa de jogadores, Alisson e Ederson estavam nessa lista, e consequentemente seriam primeiro e segundo. Cássio se juntou a esse grupo e isso não quer dizer que chega como terceiro ou pode ser o primeiro, isso depende do trabalho”, disse o titular da seleção nos Mundiais da Itália-90, EUA-94 e França-98. “O Alisson, pela sequência de jogos, trabalho na Roma, acho que está entre os melhores goleiros do mundo, teve crescimento grandíssimo. Nós sabíamos que ele teria esse crescimento e apostamos nele quando ele não era titular da Roma”, acrescentou.

Ao ser questionado sobre as ausências de Vanderlei, do Santos, e Fábio, do Cruzeiro, ele rebateu:

“Tinham goleiros mais preparados do que ele (Fábio) para vir à seleção. Isso não quer dizer que um goleiro não seja bom, mas outro jogador da posição está um passo à frente. Infelizmente, acontece. Não que às vezes a gente não queira ser direto, mas tem goleiros melhores do que ele”, disse Taffarel, ao ser perguntado sobre a não convocação do atleta do time mineiro.”Houve conversa, houve visita. Fui ver treinamentos, assisti a jogos. Talvez ele entre no quadro de bom goleiro, mas que talvez para seleção tenham goleiros melhores. Talvez se tivesse tempo para trazê-lo aqui, poderia ter tido essa chance. Infelizmente não tem esse tempo”, afirmou o preparador de goleiros sobre o santista.

Fonte: FOLHAPRESS

