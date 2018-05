Taís Araújo relembra papel de Helena: ‘Me fez repensar minha carreira’

Quase 9 anos depois do trabalho, a atriz escreveu sobre a fase difícil, mas com uma visão otimista.

Em 2009, Taís Araújo virava a primeira Helena negra, tradicional protagonista das novelas de Manoel Carlos, papel pelo qual recebeu duras críticas do público. Sua Helena de ‘Viver a Vida’ acabou ofuscada por outros personagens, como a Luciana de Alinne Moraes e quase 9 anos depois do trabalho, a atriz relembrou a fase difícil, mas com uma visão otimista.

“E quem diria que o fim seria somente o início? No dia de hoje, 8 anos atrás, acabava a novela que eu acreditei ser o trabalho que mudaria a minha vida. Antes de começar a expectativa era enorme, a ansiedade, gigante, e a vontade que desse muito certo era imensurável. E não é que passados oito anos vi que deu certo?! Deu muito certo, deu mais que certo. Me transformou, me fez repensar minha carreira, o tipo de atriz eu queria ser, o caminho que eu queria seguir. E me deu irmãos de vida. Então, no dia de hoje, quero fazer aqui o que não fiz no fim da novela: obrigada, Helena, por ter mudado a minha vida pra melhor. Eu amo vc, acredite!”, escreveu Taís em seu Instagram.

Três anos depois de Viver a Vida, a atriz interpretou a “empreguete” Maria da Penha em ‘Cheias de Charme’, novela de grande sucesso de público e crítica, e vem emendando diversos trabalhos na Globo.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...