Taís Araújo será a nova apresentadora do reality show PopStar

Fernanda Lima, que comandou a primeira temporada, não retorna ao programa por conta das gravações de Amor e Sexo.

Taís Araújo foi anunciada nesta quinta-feira (17) como a nova apresentadora da segunda temporada do reality show PopStar. Fernanda Lima, que comandou o primeiro ano do programa, não retorna por conta das gravações de Amor & Sexo.

Em comunicado, a atriz comemorou: ”O PopStar é diferente de tudo que já fiz na minha carreira, um desafio irrecusável que me deixou muito honrada. Também é um desafio substituir minha amiga Fernanda Lima, que sempre foi brilhante em sua condução. Eu sempre fui fã do programa e me lembro de ter ligado para ela para dizer o quanto vibrava a cada semana. Apesar de já ter apresentado outras atrações e de já ter me emocionado com o público que me acompanha nas telinhas e nos palcos, agora terei a emoção de uma plateia e emoção de meus colegas e seus talentos. É realmente um presente e espero aprender e entreter com alegria”.

Exibido nas tardes de domingo, o PopStar consiste em um show de talentos com nomes conhecidos da telinha. A cada semana, os artistas se apresentam para conquistar as notas de um time de especialistas e de uma plateia interativa. O programa também conta com a votação do público, por meio do site do programa. Na primeira temporada, o programa escalou nomes como Cláudio Lins, Mariana Rios, Eduardo Sterblitch, Lúcio Mauro Filho e Sabrina Parlatore. O vencedor foi o ator André Frateschi, que levou para casa o prêmio de R$ 250 mil.

A segunda temporada tem estreia prevista para setembro e contará com a direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flávio Goldemberg. Os participantes ainda não foram anunciados.

Esta não é a primeira vez que Taís Araújo assume a posição de apresentadora. Entre 2006 e 2009, ela comandou o programa Superbonita, no canal pago GNT. Em 2016, ela apresentou o especial Globo de Ouro Palco Viva Samba, no canal Viva. E em 2017, ela assumiu um lugar no sofá do Saia Justa, também no GNT. Atualmente, ela está no ar como Michele Brau, no seriado Mister Brau, no qual atua ao lado do marido, Lázaro Ramos.

Fonte: Estado de Minas

