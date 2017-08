Tamanduá foge de queimada e é resgatado em Tucumã, no Pará

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tucumã, uma queimada está destruindo partes da floresta da serra que fica próxima ao Campo Experimental desde o final de semana. Segundo os especialistas, o fogo pode ter se espalhado depois de uma queimada realizada dentro de uma fazenda da região sair do controle.

Alunos de uma escola estadual de Tucumã, sudeste do Pará, encontraram um tamanduá-mirim que apresentava marcas de queimadura. Ele foi resgatado e atendido por uma bióloga que disse que o animal provavelmente fugiu da serra que fica perto do campo experimental do município.

You May Also Like