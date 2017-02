Tanque de tubarão rompe e libera 2.5 milhões de litros d’água

Indicente está sendo investigado; 13 tubarões e outros 200 peixes do local foram transferidos

A polícia e auditores do estado apuram o rompimento do tanque de tubarões do Aquário de Mazatlán, no México, na última semana. O lugar, inagurado há 38 dias, teve a estrutura de acrílico danificada, causando o vazamento de 2.5 milhões de litros de água. Dezenas de funcionários, entre guias e biólogos, foram obrigados a deixar o edifício.

Os 13 tubarões e outros 200 peixes do local foram transferidos. O parque que abriga o oceanário ficou alagado e as águas seguiram em direção à lagoa El Camarón. Ninguém ficou ferido. Neste domingo (5), o diretor do aquário, Milay Quintero, disse à Televisa que as investigações serão levadas “até as últimas consequências”.

O jornal El Debate lembrou que as obras do aquário tiveram duração de seis anos e custou 80 milhões de pesos (cerca de R$ 12 milhões). O parque de Mazatlán foi reaberto, mas o aquário continua fechado. O prefeito de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, classificou o acidente no aquário, aberto em 25 de dezembro, como “muito grave”.

