Tapajós reforça time com mais dois jogadores para tentar fugir da degola no Parazão

Elcinho, meia, novo reforço do Tapajós no Parazão Foto:(Divulgação)

Boto tem clássico contra São Francisco marcado para a próxima rodada

O Tapajós, Boto Amazônico, é o quarto colocado do grupo A2 do Parazão, com seis pontos conquistados e está na briga para não cair para segunda divisão de onde veio, com méritos, ao conquistar o título de campeão de 2018. Mesmo com dificuldades financeiras por causa das fracas rendas, o clube segue investindo para se manter na elite paraense.

Nesta quarta-feira (13), a diretoria do Boto anunciou mais dois jogadores como reforços no elenco. São eles: Elcinho, meio-campo, e Alex, atacante, ambos já integrados ao elenco, após avaliação médica.

A diretoria tenta apressar a legalização deles na CBF para que tenham condições de jogo no duelo com o São Francisco, sábado (16), no Colosso, em Santarém, pela oitava rodada do estadual.

Elcinho, na realidade Elcio Magno Dantas tem 21 anos, é criação da base da Desportiva Paraense. Jogou na Segundinha de 2018 e acumula passagens ainda por Bahia, Águia de Marabá e pelo Capital FC, do Tocantins. O atacante Alex, 20 anos, no entanto, saiu das categorias de base do time de Marituba direto para o Boto.

O time santareno ainda tem três jogos no Campeonato Paraense, sendo o clássico neste sábado (16) e depois contra o Bragantino, dia 20, ainda em Santarém, e o último no dia 31, diante do Castanhal, na Cidade Modelo. São nove pontos em disputa para o Boto se manter na Divisão Especial de 2020.

Fonte:Braz Chucre/O Liberal.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...