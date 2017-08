Tarifa de ônibus em linhas intramunicipais terão reajuste de 20% em Santarém

Novos valores começam a vigorar a partir do dia 15 de agosto. Passe estudantil permanecerá um terço da passagem. Empresas permissionárias devem fazer recadastramento junto à SMT.

O prefeito Nélio Aguiar assinou o decreto que reajusta o valor cobrado nas tarifas em ônibus que fazem linhas interdistritais, suburbanas e intramunicipais em Santarém, no oeste do Pará. Os novos valores têm acréscimo de 20% sobre a atual tarifa cobrada pelas empresas (Veja a tabela). No dia 17 de maio, foi reajustada a tarifa cobrada no transporte coletivo urbano do município.

O reajuste também vale para o passe estudantil, sendo cobrado um terço do valor integral da passagem de cada linha. De acordo com o decreto, a prefeitura realizou estudo técnico do custo operacional do serviço prestado pelas empresas.

Confira os novos valores que entrarão em vigor a partir de 15 de agosto

Linha Tarifa atual Tarifa reajustada

Interdistritais —————————- —————————-

Alter do Chão R$ 3,00 R$ 3,60

Ponta de Pedras R$ 3,00 R$ 3,60

Boa Esperança R$ 3,80 R$ 4,60

Suburbanas/Intramunicipais —————————- —————————-

Curuá-Una R$ 9,00 R$ 10,80

Santarém-Mirim R$ 15,00 R$18,00

Água Azul R$ 16,50 R$ 19,50

Guaraná R$ 6,50 R$ 7,80

Palmas do Ituqui R$ 18,00 R$ 21,60

Igarapé-Açú R$ 9,00 R$ 10,80

Buerú R$ 12,00 R$ 14,40

Igarapé do Pimenta R$ 4,00 R$ 4,80

Igarapé das Pedras R$ 14,00 R$ 16,80

São Francisco de Água Azul R$ 13,00 R$ 15,60

Santa Rosa R$ 3,00 R$ 3,60

Murumurutuba R$ 3,00 R$ 3,60

Santa Cruz R$ 3,00 R$ 3,60

Fonte: Prefeitura de Santarém

Um dos locais que vai ter o aumento é a vila balneária de Alter do Chão, que fica a aproximadamente 37 km distante de Santarém. Atualmente, é cobrada a tarifa de R$ 3 em passagens inteiras e R$1 no passe estudantil. O reajuste não agradou os passageiros.

De acordo com o presidente do conselho comunitário da vila, Carlos Santos, a gestão municipal não consultou a população assim como foi feito no primeiro semestre de 2016, quando também houve reajuste. Ele considera o valor abusivo.

“Ficamos sabendo do aumento quando as placas já estavam nos ônibus. Ano passado teve aumento e ainda está muito recente isso. Não tem como aceitar um negócio desses. O aumento não é proporcional ao serviço disponibilizado. Infelizmente, essa não é a realidade de Alter do Chão”, enfatizou.

Recadastramento

Com um prazo até 26 de agosto de 2017, as empresas permissionárias que prestam o serviço para as linhas que sofrerão reajuste devem se recadastrar junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT). A formalização do serviço no município habilita a empresa, deixando-a apta para o transporte de passageiros.

