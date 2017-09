Tarifa de pedágio da BR-163 em Mato Grosso terá desconto a partir de quarta-feira

Os valores das tarifas de pedágio da BR-163 terão redução de R$ 0,10 em cada uma das nove praças de pedágio a partir da 0h desta quarta-feira, conforme definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União de hoje. Os novos valores variam de R$ 3,70 a R$ 6,90, de acordo com a área de abrangência. A avaliação da tarifa (reajuste ou desconto) ocorre sempre na data de aniversário do início da cobrança.

Em Sorriso o pedágio passará para R$ 6,90; Itiquira R$ 4,40; Rondonópolis R$ 5; Campo Verde/Santo Antônio do Leverger R$ 4; Cuiabá/Santo Antônio do Leverger R$ 4; Acorizal/Jangada R$ 5,40; Diamantino R$ 4,50; Nova Mutum R$ 3,70 e Lucas do Rio Verde de R$ 4,80.

O cálculo realizado pela ANTT para chegar ao novo valor considera o índice da inflação do período (IPCA), a inclusão ou exclusão de obrigações por parte da agência e o cumprimento do contrato assinado entre o Governo Federal e a Concessionária Rota do Oeste. A redução no valor da tarifa é reflexo da decisão de retirar do contrato algumas obrigações, como a construção de 23 retornos em nível.

Ainda como parte do cálculo, foi considerada responsabilidade da concessionária a manutenção e operacionalização dos radares do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ao todo, a Rota do Oeste passa a controlar novos 78 pontos de monitoramento ao longo da BR-163, além dos 24 pontos já sob a sua responsabilidade.

Ao todo são 850,9 quilômetros sob concessão, manutenção, conservação e sinalização do trecho sob a responsabilidade da concessionária. Foram instalados 18 bases de Sistema de Atendimento ao Usuários (SAU), uma a cada 47 quilômetros, em média. As unidades dispõem de ambulância, guincho leve, guincho pesado e equipes de inspeção que monitoram toda a rodovia. Há ainda cinco caminhões pipas para atender a ocorrências que envolvem fogo ou risco de incêndio.

Fonte: Só Notícias.

