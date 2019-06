Tarifas terão bandeira verde no mês de junho, anuncia Aneel

(Foto:Reprodução/Cristino Martins)-Em maio, tarifas estavam com bandeira amarela, com uma taxa extra de R$ 1 a cada 100 kWh

As contas de luz vão ter a bandeira verde no mês de junho, sem custo adicional para o consumidor. O anuncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na sexta (31). Em maio, as tarifas estavam com a bandeira amarela, com uma taxa extra de R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

As duas variáveis que definem o sistema de bandeiras tarifárias são o preço da energia no mercado de curto prazo (PLD) e o nível dos reservatórios das hidrelétricas, medido pelo indicador de risco hidrológico (GSF, na sigla em inglês).

Escala

A Aneel reajustou, em maio, o sistema de bandeiras tarifárias, que é atualizado uma vez por ano. A bandeira verde continua sem cobrança de taxa extra.

Na bandeira amarela, a taxa extra passou para R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. No primeiro nível da bandeira vermelha, o adicional agora é de R$ 4 a cada 100 kWh. E no segundo nível da bandeira vermelha, a cobrança passou a ser R$ 6 a cada 100 kWh.

O sistema indica o custo da energia gerada para possibilitar o uso consciente de energia. Antes das bandeiras, o custo da energia era repassado às tarifas no reajuste anual de cada empresa, e tinha a incidência da taxa básica de juros.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...