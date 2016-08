Tatá Werneck e Marquezine trocam beijo em festão

A atriz Tatá Werneck recebeu famosos para comemorar seu aniversário de 33 anos – que foi em 11 de agosto -, neste domingo (28), em uma grande festa em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Entre os convidados, Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Valesca Popozuda, Tom Cavalcante e Julia Faria. No Snapchat, foram divulgados vídeos de Tatá muito animada e até dando um selinho na amiga Bruna. Em recente entrevista, Bruna afirmou que beijaria outra mulher em cena sem nenhum problema.

You May Also Like