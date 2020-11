Tati Zaqui coloca um sutiã PP e dá zoom em seios e bumbum enorme

Aliás, para divulgar da melhor forma o clipe de sua canção “Aguenta”, Tati Zaqui roubou a cena com um body cavadíssimo , que destacou todo o seu corpão sarado. As reações foram fervorosas..

Tati Zaqui (Foto: Reprodução/Instagram) “Quero transar com a Tati meu sonho“, disse uma seguidora. “Eu votando e chegou notificação do vídeo KKKKKK ai eu vim correndo só pra falar que você é maravilhosa”, falou a fã.

Tati Zaqui causou em suas mídias sociais ao partilhar um registro no qual exibe bem o corpaço. No clique, a famosa mostra os atributos e focaliza a câmera nos seios e bumbum. Os elogios, claro, foram bem quentes.

