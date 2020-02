Tati Zaqui posta clique com look diferenciado e quase mostra demais no Instagram

No clique, a funkeira surgiu usando uma lingerie transparente, colocando o corpão pra jogo e ostentando sua boa forma. “Quando eu chegar é melhor se preparar”, escreveu na legenda da publicação.

Em menos de oito horas, o registro compartilhado pela funkeira recebeu mais de 261 mil curtidas e colecionou elogios de fãs e amigos.

“Essa mulher é um espetáculo”, comentou um seguidor. “Não sei lidar com tanta beleza”, escreveu outra. “To apaixonado”, citou outro.

Por: Camilla Tochetto | 08 fevereiro – 12:07

