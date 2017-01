Tatiele Polyana posa nua e reclama: ‘Caras têm medo de chegar em mim’

Nos bastidores de seu ensaio para o Paparazzo, a ex-BBB, que está solteira, disse que é mais paquerada por mulheres e revela: ‘Recebo muitos nudes.’



Tatiele Polyana tem mais de 420 mil seguidores no Instagram e também faz sucesso com seus vídeos no Snapchat, um de seus aplicativos favoritos. Com tanta exposição, é claro que a ex-BBB também recebe muitas mensagens de fãs, algumas bem abusadinhas. “Tem de tudo, dos engraçadinhos que me mandam muitos nudes até os fofos, que me pedem em casamento. Mas também há aqueles mais chatos, que fazem comentários pesados. Esses eu nem respondo, bloqueio logo”, diz ela, que ficou nua em um ensaio para o Paparazzo- o segundo desde que ganhou fama ao participar do “Big Borther Brasil” em 2014.

Os internautas mais ousados pedem até para Tatiele enviar nudes. Se ela já mandou fotos mais íntimas para alguém? “Já mandei foto de calcinha e sutiã, mas tem que ter muito cuidado com essas coisas, né?”.

Se na internet os homens são mais descarados, no dia a dia as coisas não fluem tão bem assim para a ex-BBB. E ela reclama: “Os caras têm medo de chegar em mim, ficam inseguros.”

As mulheres, por outro lado, não se inibem na hora de cantar Tatiele. “Escreveram no meu Instagram que se um dia fosse namorar com mulher, que era para eu avisar. Dou gargalhada, entro na brincadeira, mas deixo claro que não é a minha praia. Gosto mesmo é de homem”.

