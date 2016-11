Tatuador brasileiro que camufla estrias faz sucesso internacional Foto mostra antes e depois do procedimento para camuflar estrias Foto: Instagram / Reprodução

Um tatuador brasileiro virou destaque na imprensa internacional após desenvolver uma técnica para camuflar as estrias de suas clientes. Morador de São Paulo, onde tem um atelier para atender exclusivamente mulheres, Rodolpho Torres, que há 10 anos atua no mercado, celebra a fama e diz que já foi procurado por celebridades que tiveram as imperfeições completamente “apagadas”.

Apenas neste mês, Rodolpho foi destaque nos jornais britânicos “Daily Mail” e “The Independent”, além do espanhol “Ella Hoy” e do site francês “Grazia”. As publicações brincaram com a possibilidade de agora as mulheres poderem contar com um tatuador para disfarçar suas estrias. Em seu perfil em uma rede social, o paulista também coleciona fãs. Um vídeo em que mostra como seu trabalho é feito já foi visto mais de 8 milhões de vezes.

— Como eu tenho a vida muito corrida, essas matéria todas que aparecem (na imprensa internacional) são enviadas para mim pelas minhas fãs e seguidoras. Então, quando eu vejo, eu fico muito contente. É muito bom você ter seu trabalho reconhecido e romper fronteiras geográficas — comemora Rodolpho.

Segundo o tatuador, entre as suas clientes também estão famosas.

— O meu procedimento para camuflar estrias eu já fiz em inúmeras celebridades. Tem muitas modelos que trabalham de biquíni no “Pânico” da “Band”, apresentadoras de televisão famosíssimas, assistentes de palco de programas dominicais, modelos de passarela, blogueiras, musas fitness e por aí vai… Você tá assistindo um canal de tevê aberto e vê aquela barriga linda e aquele decote e mal vai saber que a maioria delas já passou pelas minhas agulhas mágicas.

O procedimento pode cobrir estrias em várias partes do corpo como pernas, barriga e bumbum.

