Taxa de suicídios entre jovens no município de Altamira é alarmante

(Foto| Reprodução) – Segundo reportagem do jornal El País, de janeiro deste ano até esta terça-feira (28), 15 pessoas se suicidaram no município de Altamira. Os dados foram obtidos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Pará.

Nove deles eram jovens entre os 11 e os 19 anos. Uma tinha 26 anos e os outros cinco variavam dos 32 aos 78 anos. Os dados mostram um panorama alarmante em que os jovens são quase predominantes na taxa em tirar a própria vida.

Suicídio: é preciso ficar atento aos sinais

A média no Brasil, segundo o DataSus, é de 6 suicídios a cada 100.000 habitantes. Altamira tem uma população estimada em 115.000. O número de mortes de 2020 coloca a cidade amazônica, em menos de quatro meses, com quase o triplo da média brasileira anual de suicídios.

Uma das hipóteses da causa dos suicídios, é por Altamira ser acometida por um cotidiano violento. O município paraense foi classificado como um dos mais violentos no ano de 2017 (que usou como base dados de 2015), desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Altamira hoje, ostenta o segundo maior índice de vulnerabilidade, entre jovens de 15 a 29 anos.

O gênero também não tem parecido ser relevante. O número de homens e mulheres que se suicidaram é quase equivalente: oito vítimas são do sexo feminino e sete do masculino. O método utilizado pela maioria é o mesmo que no restante do Brasil: enforcamento. Em apenas uma noite do mês de abril, cinco adolescentes foram atendidos por tentativa de suicídio na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira: dois deles não puderam ser salvos, a mais jovem com 13 anos.

Pelas cartas e mensagens deixadas pelos adolescentes antes de se suicidar, assim como pelas informações obtidas na apuração da reportagem, os motivos apontados são: um mundo injusto habitado por pessoas cruéis, a impossibilidade de se tornar aquilo que gostariam de ser, término de namoro, bullying na escola e no quartel, a descoberta de abuso sexual na família.

AJUDA E PREVENÇÃO

As redes de apoio emocional e prevenção de suicídio ajudam pessoas que estão passando por dificuldades. Entre em contato com uma destas redes se precisar de ajuda, ou precisar ajudar um amigo ou parente:

CVV / Telefone: 188

