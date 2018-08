Taxi é alvejado com 40 tiros e duas pessoas morrem em Belém

Carro é alvejado com 40 tiros e duas pessoas morrem em frente ao estádio do Mangueirão

Homens em três motos teriam efetuado os disparos contra o veículo (Foto: Carlos Brito/Tv Liberal)

O carro foi perseguido por homens que estavam em três motos e no trajeto começaram a disparar contra o carro. Segundo a polícia, o veículo estava sendo ocupado por um grupo de sete pessoas.

Um carro foi alvejado com pelo menos 40 tiros na madrugada desta terça-feira (21), em frente ao estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. Segundo a polícia, o veículo estava sendo ocupado por um grupo de sete pessoas quando foi alvejado. Todas as vítimas sofreram ferimentos e duas pessoas morreram.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Segup), os passageiros ingressaram no táxi na tarde de segunda-feira (20), ao saírem da seccional do Jaderlândia onde foram apresentados por estarem em posse de uma moto clonada e portando uma munição de calibre 12. Após lavrado o Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) os mesmos saíram do local no táxi em direção às suas residências quando começaram a serem seguidos ainda no bairro Jaderlândia.

O carro foi perseguido por homens que estavam em três motos e no trajeto começaram a disparar contra o carro. Segundo a perícia foram disparados cerca de 40 tiros contra o taxi. Dois homens morreram na hora. As outras cinco pessoas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano, entre as atingidas estaria uma mulher grávida e o taxista teria sido atingido com um tiro na cabeça de raspão.

O caso está sendo investigado pela Divisão de homicídios.

