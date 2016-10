Taxista é assassinado no centro de cidade do Nortão

A Polícia Militar informou que Ozeias Duarte, 40 anos, trabalhava como taxista. O crime ocorreu em uma praça na região central de Colíder (157 quilômetros de Sinop), agora há pouco. A vítima foi atingida por tiros. O cabo Pereira informou, ao Só Notícias, que Ozeias estava sentado em um banco, ao lado do terminal rodoviário, quando dois suspeitos em uma Yamaha XRE vermelha se aproximaram. O passageiro teria descido e efetuado vários tiros contra a vítima. Em seguida, ambos fugiram tomando rumo ignorado. Ninguém foi preso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a encaminhar o taxista ao Hospital Regional. No entanto, o homem faleceu pouco tempo depois. O policial informou que a vítima mudou para Colíder há poucos meses. A motivação do crime é desconhecida e passa a ser investigada pela Polícia Civil.

