Taxista é esfaqueado e homem é baleado em Castelo de Sonhos, as vitimas não reconhecem os agressores.

Conforme relatos de ocorrência da Policia Militar daquela localidade a sexta-feira 14 de Setembro teve duas tentativas de homicídio – movimentou a comunidade e deixou há policia intrigada.

Os dois casos as vitimas não sabem quem os agrediu, um foi atingido com faca e outro com tiro de arma de fogo;

Veja os casos

Por volta das 16:30 de sexta-feira (14) populares foram até o destacamento da Polícia Militar informar que na Prainha do Rio Curuá , havia um cidadão vítima de arma de fogo.

A guarnição da Policia Militar esteve no local e constatou a veracidade dos fatos.

Foi prestado socorro a vítima o Sr, Marcos Carvalho Pereira, ele relatou para policia que não sabe que foi que disparou o tiro, em seguida encaminhado ao Posto de Saúde no Centro de Castelo de Sonhos, a vitima passa bem.

A Polícia fez diligências pelas margens do rio e nas matas próximas com intuito de localizar o atirador, porém sem êxito. O Caso foi comunicado a DEPOL para procedimentos cabíveis.

Outra ocorrência foi por volta das 23h00mn a Polícia Militar foi informada que havia um cidadão vítima de arma branca próximo a rodovia BR-163 que corta o distrito sentido norte e sul.

A guarnição , se deslocou até o local e encontrou o Taxista Ivanir Silva Inglês, popular “Toninho”, o mesmo informou que havia sido chamado pra fazer uma corrida de táxi para dois (02) indivíduos.

Segundo informações da vítima os mesmo lhe agrediram com uma faca e em seguida saíram correndo, sendo que não foi levado nada de pertences do Sr Antonio.

Foi comunicada ao delegado responsável daquela localidade Dr Francimar, às autoridade saíram em diligência tentando capturar os meliantes porém sem êxito, tendo em vista que o senhor Antonio também não reconheceu nenhum dos seus agressores.

A vítima foi encaminhado ao Posto de Saúde no centro do Distrito. Não foi informado a nossa reportagem o estado de saúde.

As duas ocorrências foram atendidas pela Guarnição da Policia Militar ,composta por Cabo Jones, Cabo Edson, Soldado Thiago, Soldado Bernardes e Soldado Fonte.

Redação Jornal Folha do Progresso com informações de Sargento Cruz, Rhauan Costa para o Castelo Online.

