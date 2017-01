Taxista é morto com tiro no peito após ter celular furtado em Itaituba

Segundo informações da Policia Militar , a vítima estava na 1º rua do bairro são Francisco no momento que foi assaltado por duas pessoas.

O que seria mais um dos inúmeros roubos de celular, no meio da rua a, acabou em morte. Na noite desta quarta feira (04), por volta das 20h:35min, dois indivíduos ainda não identificados assassinaram “Antônio José” mais conhecido como Raposão que de dia é taxista e a noite Garçom. O fato aconteceu na primeira rua do bairro São Francisco nas proximidades da escola Dejalma Serique.

Segundo informações preliminares é de que a vítima estava sentado no churrasquinho do jabiraca. Quando dois homens encostaram e anunciaram o assalto e pediram o celular. De acordo com algumas pessoas ele reagiu dando murro em um deles e atiraram no peito dele. Depois de atirar os dois evadiram-se do local em rumo ignorado.

Fotos: Policia Militar Via Whatsapp com informações Grupo Plantão 24horas News

