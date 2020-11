TCE recomenda e edital do concurso Semas-PA pode ser publicado ainda este ano

A expectativa é de que o próximo certame oferte vagas de níveis médio e superior. | Foto:Reprodução

A expectativa é de que o próximo certame oferte vagas de níveis médio e superior.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS-PA) deve realizar concurso público para provimento de cargos ainda este ano. A recomendação foi feita pelo Tribunal de Contas do Pará. As informações são do portal Gran Cursos Online.

Segundo a Coordenação de Gestão de Pessoas da SEMAS/PA, atualmente existem pelo menos 189 cargos vagos. A Secretaria já tem comissão formada desde 2019.

A próxima etapa será a escolha da banca organizadora. A expectativa é de que o próximo certame oferte vagas de níveis médio e superior.

Último concurso

O último edital da Secretaria de Estado de Meio Ambiente foi publicado em 2008 e ofertou 299 vagas. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) foi a banca organizadora do certame.

Na ocasião, foram destinadas vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Todos os candidatos foram avaliados na etapa de prova objetiva, apenas candidatos aos cargos de nível superior foram avaliados na prova de títulos.



Com informações do portal Gran Cursos

