TCM promove capacitações para servidores públicos e cidadãos em Santarém

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará — Foto: TCM

São palestras e cursos voltados especificamente para servidores de prefeituras e câmaras de vereadores, e um bate-papo com a sociedade.

Ações pedagógicas para gestores públicos e cidadãos da região do Tapajós, iniciam nesta terça-feira (29), em Santarém, oeste do Pará. São três eventos promovidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA), por meio da Escola de Contas Públicas do Tribunal, sob a direção geral do conselheiro vice-presidente, José Carlos Araújo.

O primeiro deles evento integra o projeto CAPACITação, com palestras e cursos voltados especificamente para servidores de prefeituras e câmaras de vereadores de 20 municípios da região: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém, Terra Santa, Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Placas, Rurópolis e Trairão.

Por G1 Santarém — PA

28/10/2019 15h11

