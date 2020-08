Técnica em enfermagem morre em acidente com ambulância

(Foto:Reprodução) – Neide trabalhava no atendimento a uma criança com Covid-19 quando morreu no acidente

Uma profissional da saúde que atuava na linha de frente no combate ao coronavírus morreu em um acidente de trânsito no começo da tarde desta quinta-feira (20) no município de Cachoeira do Arari, Arquipélago do Marajó. Alcineide Gomes do Espírito Santo, de 28 anos, técnica em enfermagem a serviço da prefeitura, morreu quando a ambulância em que ela havia acompanhado um paciente com Covid-19 capotou o retorno ao município.

De acordo com o secretário municipal de saúde e saneamento de Cachoeira do Arari, Jair Avelar Moreira, o acidente foi por volta das 12h30, na rodovia PA-154, que liga o município Salvaterra e Soure, onde as balsas atracam no retorno ao Marajó. “Ela foi ontem a Belém acompanhando uma criança que está se tratando do coronavírus. Já no retorno, vinham ela, o motorista e mais um homem na ambulância. Não se sabe ao certo ainda o que houve, mas foi numa curva que aconteceu o acidente”, disse o secretário.

De acordo com o servidor, ele passou no local logo após o acidente e atuou no socorro aos envolvidos na capotagem. Neide morreu no local, enquanto o motorista e o outro homem que ficaram feridos foram socorridos por carros particulares e com a ajuda de outra ambulância. Ambos foram levados para fazer exames no hospital do município e não correm risco de morte. Contudo, ainda segundo Jair Avelar, eles devem ser transferidos para a capital para receber cuidados mais específicos.

O corpo de Neide Blene, como a profissional era mais conhecida, foi levado ao necrotério do hospital e, ainda de acordo com o secretário, a prefeitura ainda está apurando as causas exatas do acidente que tirou a vida da profissional.

