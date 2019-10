Técnico do Flamengo Jorge Jesus é denunciado e pode perder final da Libertadores

Jorge Jesus pode ser punido por atraso e desfalcar o Flamengo na grande decisão da Copa Libertadores, marcada para o dia 23 de novembro, no Chile, contra o River Plate. O técnico português foi denunciado pela Conmebol e terá de responder pelo atraso de dois minutos na volta do intervalo dos seus jogadores contra o Grêmio, na semifinal.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo. Segundo o regulamento da competição, o treinador é o responsável e deve responder pela demora, portanto Jorge Jesus pode ser punido com uma partida de suspensão e, portanto, perder a final. Vale lembrar que, no ano passado, Marcelo Gallardo, do River, foi punido pelo mesmo motivo, mas acabou desrespeitando a advertência e foi ao vestiário de sua equipe, na semifinal contra o Grêmio.

Por outro lado, a famosa plaquinha de Gabriel Barbosa com “Hoje tem gol do Gabigol” também pode render punição. O ato aconteceu na mesma partida, no entanto, diferentemente da anterior, quem leva a advertência é o clube, ou seja, o Flamengo, e não o jogador.

O Rubro-Negro foi denunciado pela Unidade Disciplinar da Conmebol, sob o Artigo 67 do regulamento, que diz ser proibido “exibição de mensagens políticas, religiosas, comerciais, pessoais ou slogans em qualquer idioma ou forma por jogador ou oficial no uniforme, camiseta sob o uniforme, equipamento e inclusive no corpo” durante o jogo ou em qualquer atividade relativa a ele.

A multa prevista é de, no mínimo, 5 mil dólares (R$ 20 mil) e o Flamengo tem até sexta-feira para enviar sua defesa à entidade sobre os dois casos.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/arquivo) 28/10/2019 18:43

