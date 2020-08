Tecnologias do mercado de cassinos online são aproveitadas por outros setores

Realidade virtual vem transformando os jogos de cassino – Foto/Fonte Pixabay

Da segurança à experiência do usuário, mercado de cassinos online traz inovações tecnológicas importantes para diferentes setores.

Trabalhar, estudar e se relacionar. Devido à pandemia de Covid-19, essas são algumas das atividades que tiveram que ser adaptadas às possibilidades proporcionadas pela tecnologia. Para boa parte das pessoas, as tarefas do cotidiano são realizadas por meio de plataformas digitais, tornando a dimensão das inovações tecnológicas mais explícitas para o público em geral.

O mercado de cassinos online é anterior à realidade do isolamento social, mas, historicamente, incorpora essas novidades com rapidez. Normalmente, isso é feito com dois objetivos: proporcionar uma boa experiência ao usuário e garantir sua privacidade e a segurança das informações proporcionadas por ele no ato do cadastro para usar a plataforma.

Cassinos online são alternativa para brasileiros

Por mais que a inovação seja uma característica do mercado de cassinos online em todo o mundo, esse traço é especialmente importante no Brasil. Isso acontece pois, como os estabelecimentos físicos são proibidos em todo o país, as ferramentas digitais são a alternativa encontrada pelos amantes do jogo: como as páginas são hospedadas no exterior, não há violação da lei.

Além disso, tanto no âmbito doméstico quanto no internacional, as novidades apresentadas pelos cassinos online costumam ser incorporadas por outros setores, esses bastante distintos do segmento do jogo. Novamente, os objetivos são tanto a segurança quanto o incremento na experiência do usuário.

Blockchain torna experiência do usuário mais segura

Para muitas pessoas, as apostas são o que torna a experiência do jogo tão intensa, seja ele presencial ou remoto. No caso dos sites de cassino, isso significa que os usuários normalmente precisam proporcionar algumas informações delicadas aos gestores da plataforma, como dados bancários e de cartões de crédito. Por mais que exista a possibilidade de se usar carteiras digitais, nem todos os usuários são familiarizados com essa forma de pagamento.

Por conta disso, a segurança é um aspecto fundamental no mercado de cassinos online. Para preservá-la muitos sites e plataformas já adotaram o blockchain. Trata-se de um método inovador e muito seguro de transmissão de informações: nele, os dados são divididos em blocos, como se fossem os elos de uma corrente. Os elos, por sua vez, são gerados por computadores espalhados pelo mundo, descentralizando a informação e reduzindo drasticamente as chances de que ela seja interceptada.

Essa técnica é usada em uma das criptomoedas mais famosas da atualidade: o Bitcoin. O blockchain é o que torna a emissão da divisa digital praticamente impossível de rastrear, mantendo a privacidade dos usuários em toda e qualquer transação.

Como os golpes pela internet aumentam ano após ano, a tecnologia blockchain é uma das tendências do mercado de cassinos online que é aproveitada por outros setores. No caso do eCommerce, por exemplo, ela permite processar pagamentos com mais segurança, evitando que os dados dos clientes caiam em mãos erradas.

AR, gráficos e sons realistas melhoram experiência do usuário

Os sites e plataformas que servem como cassinos online não são meras ferramentas de jogo. Trata-se de espaços que simulam o ambiente dos cassinos físicos, e é isso que os torna tão atraentes – especialmente em países onde esses estabelecimentos são proibidos, como o Brasil.

Isso, por sua vez, só é possível por meio de gráficos e sons realistas. É preciso reproduzir tudo: desde a aparência de roleta, dados e cartas até os sons característicos do ambiente. Para isso, as grandes casas de apostas investem pesado em design gráfico e usabilidade na criação dos jogos e das plataformas de apostas.

Além disso, esses sons e gráficos costumam ser usados em soluções de realidade aumentada – ou AR, como é conhecida no mercado. Trata-se de uma funcionalidade que projeta aquilo que acontece no jogo ou no site para fora do gadget em questão, proporcionando uma experiência muito mais imersiva.

O exemplo mais icônico de uso dessa tecnologia talvez seja o aplicativo PokémonGo!. Por meio da realidade aumentada, ele permitia que o usuário caçasse os Pokémons no mundo real, aumentando o engajamento do usuário.

Gamificação conquista e engaja os usuários

Para os cassinos online, não basta proporcionar uma experiência segura e imersiva aos usuários: é preciso mantê-los interessado no jogo. Normalmente, isso é feito por meio de um sistema de níveis, incentivos e recompensas, criando engajamento.

A essa técnica, dá-se o nome de gamificação. Como o seu próprio nome diz, ela se apropria de características dos games, como o uso de níveis e de recompensas quando eles são ultrapassados. Essa é uma das principais tendências em todos os mercados atualmente: no campo da educação, por exemplo, ele é usado para transmitir o conteúdo de uma maneira mais envolvente, reduzindo os desvios de atenção por parte dos estudantes.

Além disso, a gamificação tem sido usada de formas cada vez mais inusitadas. Por exemplo: muitas vezes, campanhas motivacionais internas promovidas por empresas usam a mecânica de fases e recompensas para engajar ainda mais os colaboradores no atingimento da meta.

