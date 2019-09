Telefones celulares, armas artesanais e drogas são encontrados em presídio de Paragominas, sudeste paraense

(Foto:Divulgação Polícia Civil)-Também foram encontrados 10 carregadores de celulares, quatro fones de ouvido, três baterias, 13 chips, um pendrive, um esmalte de unha e até uma broca de furadeira.

Vinte e um aparelhos de telefones celulares, 18 armas artesanais e 139 ”trouxas” de entorpecentes foram encontrados, entre outros materiais, na manhã desta quinta-feira (5), no Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRP), no sudeste paraense, de acordo com informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe).

A ação de fiscalização contou com 21 policiais militares do Grupamento Tático Operacional (GTO) e ainda agentes prisionais da unidade carcerária. Também foram encontrados 10 carregadores, quatro fones de ouvido, três baterias, 13 chips, um pendrive, um esmalte de unha e até uma broca de furadeira.

A revista ocorreu sem alterações e a unidade opera dentro da normalidade. Os internos das celas onde os objetos ilícitos foram encontrados responderão a um Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP). (Com informações do site Alerta Guamá).

Por:Redação Integrada,com informações do site Alerta Guamá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...